«Динамо» потерпело поражение от СКА

СКА — «Динамо»
СКА
В составе победителей отличились защитник Василий Токранов и форвард Павел Дацюк.
Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.
Отметим, что в этой игре повреждение получил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Шайба угодила в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут он вернулся на скамейку.
СКА продолжает занимать 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. У «Динамо» 37 баллов и 8-я позиция.
Следующий матч питерцы проведут 18 декабря против «Слована», а «Динамо» 11 декабрая сыграет с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Токранов — 2 (бол., Плотников, Кузьменко), 7:07 — 0:1. Дацюк — 7 (п.в.), 59:34 — 0:2Вратари: Бочаров (59:28 — 59:34) — ХелльбергБроски: 22 (6+9+7) — 43 (18+12+13)Штраф: 8 — 8