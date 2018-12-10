«Динамо» потерпело поражение от СКА

Питерскийодержал победу над московским(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились защитник Василий Токранов и форвард Павел Дацюк.

Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг, отразивший 22 броска.

Отметим, что в этой игре повреждение получил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Шайба угодила в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут он вернулся на скамейку.

СКА продолжает занимать 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. У «Динамо» 37 баллов и 8-я позиция.

Следующий матч питерцы проведут 18 декабря против «Слована», а «Динамо» 11 декабрая сыграет с «Северсталью».