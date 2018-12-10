«Авангард» одержал волевую победу над «Магниткой»

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей авторами точных бросков стали Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров.
Голы в составе «Магнитки» на счету Максима Матушкина и Сергея Мозякина.
Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне обыграли «Металлург», проиграв магнитогорцам три предыдущих матча
После этой победы «Авангард» набрал 53 очка в 39 матчах. Команда идет на втором месте в Восточной конференции. «Металлург» остался на четвертой позиции с 52 баллами в 40 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Матушкин — 2 (Язьков, Береглазов), 26:51 — 1:0. Мозякин — 14 (бол., Эллисон, Расмуссен), 27:36 — 2:0. Тальбо — 4 (Петров, Пивцакин), 37:02 — 2:1. Покка — 6 (Широков, Семенов), 39:49 — 2:2. Петров — 6 (Семенов), 41:09 — 2:3Вратари: Кошечкин (Загидулин, 20:18, 57:27 — 58:15, 58:24) — БобковБроски: 22 (3+11+8) — 26 (5+10+11)Штраф: 6 — 4