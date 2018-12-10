«Авангард» одержал волевую победу над «Магниткой»

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от омского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей авторами точных бросков стали Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров.

Голы в составе «Магнитки» на счету Максима Матушкина и Сергея Мозякина.

Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне обыграли «Металлург», проиграв магнитогорцам три предыдущих матча

После этой победы «Авангард» набрал 53 очка в 39 матчах. Команда идет на втором месте в Восточной конференции. «Металлург» остался на четвертой позиции с 52 баллами в 40 встречах.