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    «Авангард» одержал волевую победу над «Магниткой»

    КХЛ Металлург Мг Авангард
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от омского «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»
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    В составе победителей авторами точных бросков стали Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров.

    Голы в составе «Магнитки» на счету Максима Матушкина и Сергея Мозякина.

    Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне обыграли «Металлург», проиграв магнитогорцам три предыдущих матча

    После этой победы «Авангард» набрал 53 очка в 39 матчах. Команда идет на втором месте в Восточной конференции. «Металлург» остался на четвертой позиции с 52 баллами в 40 встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Матушкин — 2 (Язьков, Береглазов), 26:51 — 1:0. Мозякин — 14 (бол., Эллисон, Расмуссен), 27:36 — 2:0. Тальбо — 4 (Петров, Пивцакин), 37:02 — 2:1. Покка — 6 (Широков, Семенов), 39:49 — 2:2. Петров — 6 (Семенов), 41:09 — 2:3Вратари: Кошечкин (Загидулин, 20:18, 57:27 — 58:15, 58:24) — БобковБроски: 22 (3+11+8) — 26 (5+10+11)Штраф: 6 — 4
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