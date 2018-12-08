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    «Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме

    КХЛ Трактор Сибирь
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Новосибирске обыграл «Сибирь».

    «Сибирь» — «Трактор»
    «Сибирь» — «Трактор»
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    Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

    В первом периоде Егор Дугин вывел гостей вперед, но во втором периоде Владимир Первушин счет сравнял.

    За пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.

    «Сибирь», у которого 28 очков, располагается на одиннадцатом месте Восточной конференции. «Трактор» (35 очков) — девятый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Дугин — 2 (Шаров), 7:28 — 0:1. Первушин — 3 (Зырянов), 35:39 — 1:1. Щехура — 9 (бол.), 64:55 — 1:2Вратари: Красиков — ДемченкоШтраф: 2-8Броски: 54 (17+18+13+6) — 23 (6+6+8+3)
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