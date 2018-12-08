«Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме

«Сибирь» — «Трактор»
ХК «Трактор»
Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1.
В первом периоде Егор Дугин вывел гостей вперед, но во втором периоде Владимир Первушин счет сравнял.
За пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.
«Сибирь», у которого 28 очков, располагается на одиннадцатом месте Восточной конференции. «Трактор» (35 очков) — девятый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дугин — 2 (Шаров), 7:28 — 0:1. Первушин — 3 (Зырянов), 35:39 — 1:1. Щехура — 9 (бол.), 64:55 — 1:2Вратари: Красиков — ДемченкоШтраф: 2-8Броски: 54 (17+18+13+6) — 23 (6+6+8+3)