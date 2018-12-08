«Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме

В рамках регулярного чемпионата КХЛв Новосибирске обыграл

Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

В первом периоде Егор Дугин вывел гостей вперед, но во втором периоде Владимир Первушин счет сравнял.

За пять секунд до конца овертайма победу гостям принёс гол Пола Щехуры.

«Сибирь», у которого 28 очков, располагается на одиннадцатом месте Восточной конференции. «Трактор» (35 очков) — девятый.