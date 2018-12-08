«Магнитка» с крупным счетом обыграла «Спартак»

Мэтт Эллисон
ХК «Металлург» Мг
Хозяева выиграли со счетом 7:3.
Хет-триком у победителей отметился Мэтт Эллисон. также у «Магнитки» забивали Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Сергей Мозякин.
Гости ответили голами Робина Ганзла, Ярослава Дыбленко и Ильи Зубова.
«Металлург» набрал 52 очка и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (42 балла) располагается на пятой строчке Запада.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)
Голы: Ганзл — 7 (Калинин), 0:05 — 0:1. Шор — 2 (Язьков, Булирж), 4:56 — 1:1. Дыбленко — 3 (Цыплаков), 5:28 — 1:2. Расмуссен — 8 (бол., Антипин, Мозякин), 10:38 — 2:2. Дронов — 2 (Чибисов, Пакаринен), 13:47 — 3:2. Эллисон — 10 (Мозякин), 19:31 — 4:2. Мозякин — 13 (Кулемин, Эллисон), 23:24 — 5:2. Зубов — 8 (Гришин), 26:05 — 5:3. Эллисон — 11 (бол., Антипин, Мозякин), 31:54 — 6:3. Эллисон — 12 (Мозякин, Тимкин), 49:17 — 7:3Вратари: Кошечкин — Беспалов (Трушков, 13:47)Штраф: 10-4Броски: 23 (11+8+4) — 33 (11+12+10)