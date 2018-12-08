«Магнитка» с крупным счетом обыграла «Спартак»

Магнитогорскийобыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выиграли со счетом 7:3.

Хет-триком у победителей отметился Мэтт Эллисон. также у «Магнитки» забивали Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Сергей Мозякин.

Гости ответили голами Робина Ганзла, Ярослава Дыбленко и Ильи Зубова.

«Металлург» набрал 52 очка и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (42 балла) располагается на пятой строчке Запада.