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    КХЛ дисквалифицировала форварда «Авангарда»

    Авангард КХЛ
    Форвард «Авангарда» Давид Деарне дисквалифицирован на три матча за фол на защитнике ЦСКА Мэте Робинсоне, передает «Спорт-Экспресс».

    Давид Деарне
    Давид Деарне
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    За это нарушение правил канадец получил 5+20 минут штрафа. Срок самой дисквалификации изначально составлял одну игру, но, так как подобное нарушение Деарне в нынешнем сезоне совершил не в первый раз, было решено добавить еще два матча наказания.

    В текущем сезоне Деарне сыграл 36 матчей за «Авангард», в которых забросил 4 шайбы и отдал 13 передач при показателе полезности «-4». Его среднее игровое время равно 17 минутам и 53 секундам за встречу.

    Матч ЦСКА — «Авангард» завершился победой армейцев со счетом 3:2. Для армейцев, которые возглавляют турнирную таблицу КХЛ, этот успех стал 17-м подряд. 0

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