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    СКА разгромил «Ак Барс»

    КХЛ СКА Ак Барс
    СКА крупно обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1.

    СКА — «Ак Барс»
    СКА — «Ак Барс»
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    Дублем в составе победителей отличился Сергей Плотников. Также по шайбе забросили Патрик Херсли, Наиль Якупов и Андрей Кузьменко.

    Гости сумели ответить лишь голом Пола Постмы.

    Отметим, что СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Ак Барса».

    СКА (57 очков) занимает второе место на Западе. «Ак Барс» (55 очков) — третий на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Херсли — 12 (Хафизуллин, Гусев), 7:22 — 1:0. Плотников — 8 (Дацюк, Токранов), 12:09 — 2:0. Плотников — 9 (бол., Прохоркин, Херсли), 19:14 — 3:0. Кузьменко — 7 (бол., Токранов, Дацюк), 24:30 — 4:0. Якупов — 10 (Карпов, Каблуков), 28:55 — 5:0. Постма — 7 (Глухов), 33:03 — 5:1Вратари: Шестеркин — Подъяпольский (Гарипов, 20:00)Штраф: 4-10Броски: 29 (10+17+2) — 21 (6+5+10)
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