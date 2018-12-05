«Сибирь» по буллитам одолела «Магнитку»

Новосибирскаяодержала победу по буллитам над магнитогорским(1:0 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Командам не удалось выявить победителя в основное время встречи и в овертайме. Судьбу противостояния решили буллиты, победный бросок на счету Юкки Пельтола.

«Сибирь» во второй раз одерживает победу над «Металлургом». В первой игре 14 октября в Магнитогорске новосибирский клуб победил со счетом 2:0.

После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

8 декабря «Магнитка» встретится на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день сыграет с «Трактором».