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    «Сибирь» по буллитам одолела «Магнитку»

    КХЛ Сибирь Металлург Мг
    Новосибирская «Сибирь» одержала победу по буллитам над магнитогорским «Металлургом» (1:0 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Сибирь» — «Металлург»
    «Сибирь» — «Металлург»
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    Командам не удалось выявить победителя в основное время встречи и в овертайме. Судьбу противостояния решили буллиты, победный бросок на счету Юкки Пельтола.

    «Сибирь» во второй раз одерживает победу над «Металлургом». В первой игре 14 октября в Магнитогорске новосибирский клуб победил со счетом 2:0.

    После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

    8 декабря «Магнитка» встретится на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день сыграет с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0)
    Победный буллит: ПелтолаВратари: Красиков — Кошечкин (Загидулин, 65:00)Броски: 23 (8+3+9+3) — 39 (10+18+7+4)Штраф: 4 — 4
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