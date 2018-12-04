В НХЛ появится команда из Сиэтла

НХЛ
twitter.com/NHLSeattle_
Ранее стало известно, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ.
На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.
Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил «Вегас Голден Найтс». В своем первом сезоне «рыцари» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону».
Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.
HISTORY: Seattle is awarded the NHL’s 32nd franchise. #ReturnToHockey #NHLSeattle— NHL Seattle (@NHLSeattle_) 4 декабря 2018 г.
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