В НХЛ появится команда из Сиэтла

В Национальной хоккейной лиге появится команда из Сиэтла, сообщает пресс-служба НХЛ

Ранее стало известно, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ.

На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил «Вегас Голден Найтс». В своем первом сезоне «рыцари» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону»​.

Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.

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