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    ЦСКА обыграл «Спартак» и продлил победную серию до 15 матчей

    КХЛ ЦСКА Спартак
    Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Спартака»
    ЦСКА — «Спартака»
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    В составе победителей отличились Максим Шалунов (6-я минута), Михаил Григоренко (24), Кирилл Капризов (27) и Александр Попов (32).

    За красно-белых шайбы забросили Анатолий Никонцев (10), Илья Зубов (15) и Ярослав Дыбленко (46).

    ЦСКА одержал 15-ю победу кряду и с 60 очками лидирует в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 38 очков.

    В следующем матче подопечные Игоря Никитина 3 декабря на выезде сыграют с «Сочи», а красно-белые в тот же день встретятся с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
    Голы: Шалунов — 9 (бол., Капризов), 6:01 — 0:1. Никонцев — 11 (Злобин), 10:43 — 1:1. Зубов — 6 (Карсумс, Даугавиньш), 15:24 — 2:1. Григоренко — 11 (бол., Шалунов, Нестеров), 24:30 — 2:2. Капризов — 15 (бол.), 27:39 — 2:3. Попов — 3 (Дальбек, Телегин), 32:14 — 2:4. Дыбленко — 2 (Хохлачев, Федоров), 46:19 — 3:4Вратари: Трушков — ЮханссонБроски: 19 (6+5+8) — 30 (7+20+3)Штраф: 24 — 4
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