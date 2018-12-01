ЦСКА обыграл «Спартак» и продлил победную серию до 15 матчей

Московскийобыграл столичный(4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Шалунов (6-я минута), Михаил Григоренко (24), Кирилл Капризов (27) и Александр Попов (32).

За красно-белых шайбы забросили Анатолий Никонцев (10), Илья Зубов (15) и Ярослав Дыбленко (46).

ЦСКА одержал 15-ю победу кряду и с 60 очками лидирует в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 3 декабря на выезде сыграют с «Сочи», а красно-белые в тот же день встретятся с рижским «Динамо».