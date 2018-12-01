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    «Магнитка» на выезде взяла верх над «Авангардом»

    КХЛ Авангард Металлург Мг
    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» Мг — «Авангард»
    «Металлург» Мг — «Авангард»
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    Счет во втором периоде открыли хозяева — на 24-й минуте отличился Сергей Широков.

    Но на 30-й минуте Сергей Мозякин сравнял счет, а на 51-й минуте Ииро Пакаринен забросил победную для «Магнитки» шайбу.

    «Металлург» набрал 49 очков и расположился на четвертом месте. «Авангард» с 48 баллами занимает вторую строчку.

    В следующем матче «Магнитка» 3 декабря на выезде сыграет с «Барысом», а омичи в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Широков — 15 (Зернов, Емелин), 23:59 — 1:0. Мозякин — 12 (бол., Эллисон, Расмуссен), 29:36 — 1:1. Пакаринен — 12 (Булирж, Расмуссен), 50:39 — 1:2Вратари: Бобков (58:56) — ЗагидулинБроски: 26 (9+7+10) — 22 (8+9+5)Штраф: 6 — 14
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