«Магнитка» на выезде взяла верх над «Авангардом»

«Металлург» Мг — «Авангард»
«Авангард»
Счет во втором периоде открыли хозяева — на 24-й минуте отличился Сергей Широков.
Но на 30-й минуте Сергей Мозякин сравнял счет, а на 51-й минуте Ииро Пакаринен забросил победную для «Магнитки» шайбу.
«Металлург» набрал 49 очков и расположился на четвертом месте. «Авангард» с 48 баллами занимает вторую строчку.
В следующем матче «Магнитка» 3 декабря на выезде сыграет с «Барысом», а омичи в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Широков — 15 (Зернов, Емелин), 23:59 — 1:0. Мозякин — 12 (бол., Эллисон, Расмуссен), 29:36 — 1:1. Пакаринен — 12 (Булирж, Расмуссен), 50:39 — 1:2Вратари: Бобков (58:56) — ЗагидулинБроски: 26 (9+7+10) — 22 (8+9+5)Штраф: 6 — 14