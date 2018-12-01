«Магнитка» на выезде взяла верх над «Авангардом»

Омскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет во втором периоде открыли хозяева — на 24-й минуте отличился Сергей Широков.

Но на 30-й минуте Сергей Мозякин сравнял счет, а на 51-й минуте Ииро Пакаринен забросил победную для «Магнитки» шайбу.

«Металлург» набрал 49 очков и расположился на четвертом месте. «Авангард» с 48 баллами занимает вторую строчку.

В следующем матче «Магнитка» 3 декабря на выезде сыграет с «Барысом», а омичи в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».