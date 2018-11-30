КХЛ объявила состав участников Матча звезд

Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак»),
Магнус Хелльберг (СКА);
Защитники:
Мэтью Майоне («Динамо» Рига),
Патрик Херсли (СКА),
Сами Леписте («Йокерит»),
Миика Койвисто (ХК «Динамо» Москва);
Нападающие:
Линус Виделль («Динамо» Рига),
Никита Гусев (СКА),
Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо» Москва),
Александр Хохлачев («Спартак»),
Александр Барабанов (СКА).
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Сорокин (ЦСКА),
Константин Барулин (ХК «Сочи»);
Защитники:
Якуб Накладал («Локомотив»),
Никита Нестеров (ЦСКА),
Александр Елесин («Локомотив»),
Кристиан Хенкель («Динамо» Минск);
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА,),
Андрей Локтионов («Локомотив»),
Миро Аалтонен («Витязь»),
Михал Ржепик («Слован»),
Эрик О`Делл («Сочи»).
Дивизион Харламова
Вратари:
Якуб Коварж («Автомобилист»),
Владислав Подъяпольский («Ак Барс»);
Защитники:
Пол Постма («Ак Барс»),
Никита Трямкин («Автомобилист»),
Виктор Антипин («Металлург»),
Денис Баранцев («Торпедо»);
Нападающие:
Сергей Мозякин («Металлург»),
Найджел Доус («Автомобилист»),
Виталий Кравцов («Трактор»),
Юусо Пуустинен («Нефтехимик»),
Стефан Да Коста («Автомобилист»).
Дивизион Чернышева
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев»),
Игорь Бобков («Авангард»);
Защитники:
Филип Ларсен («Салават Юлаев»),
Даррен Диц («Барыс»),
Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»),
Ян Коларж («Амур»);
Нападающие:
Сергей Широков («Авангард»),
Илья Михеев («Авангард»),
Антон Бурдасов («Салават Юлаев»),
Роман Старченко («Барыс»),
Никита Михайлов («Сибирь»).
Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ. 0