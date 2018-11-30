КХЛ объявила состав участников Матча звезд

объявила полный список игроков, которые примут участие в

Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Дивизион Боброва

Вратари:

Юлиус Гудачек («Спартак»),

Магнус Хелльберг (СКА);

Защитники:

Мэтью Майоне («Динамо» Рига),

Патрик Херсли (СКА),

Сами Леписте («Йокерит»),

Миика Койвисто (ХК «Динамо» Москва);

Нападающие:

Линус Виделль («Динамо» Рига),

Никита Гусев (СКА),

Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо» Москва),

Александр Хохлачев («Спартак»),

Александр Барабанов (СКА).

Дивизион Тарасова

Вратари:

Илья Сорокин (ЦСКА),

Константин Барулин (ХК «Сочи»);

Защитники:

Якуб Накладал («Локомотив»),

Никита Нестеров (ЦСКА),

Александр Елесин («Локомотив»),

Кристиан Хенкель («Динамо» Минск);

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА,),

Андрей Локтионов («Локомотив»),

Миро Аалтонен («Витязь»),

Михал Ржепик («Слован»),

Эрик О`Делл («Сочи»).

Дивизион Харламова

Вратари:

Якуб Коварж («Автомобилист»),

Владислав Подъяпольский («Ак Барс»);

Защитники:

Пол Постма («Ак Барс»),

Никита Трямкин («Автомобилист»),

Виктор Антипин («Металлург»),

Денис Баранцев («Торпедо»);

Нападающие:

Сергей Мозякин («Металлург»),

Найджел Доус («Автомобилист»),

Виталий Кравцов («Трактор»),

Юусо Пуустинен («Нефтехимик»),

Стефан Да Коста («Автомобилист»).

Дивизион Чернышева

Вратари:

Юха Метсола («Салават Юлаев»),

Игорь Бобков («Авангард»);

Защитники:

Филип Ларсен («Салават Юлаев»),

Даррен Диц («Барыс»),

Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»),

Ян Коларж («Амур»);

Нападающие:

Сергей Широков («Авангард»),

Илья Михеев («Авангард»),

Антон Бурдасов («Салават Юлаев»),

Роман Старченко («Барыс»),

Никита Михайлов («Сибирь»).

Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ. 0