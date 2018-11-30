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    КХЛ объявила состав участников Матча звезд

    КХЛ
    Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.

    Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани
    Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани
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    Дивизион Боброва
    Вратари:
    Юлиус Гудачек («Спартак»),
    Магнус Хелльберг (СКА);

    Защитники:
    Мэтью Майоне («Динамо» Рига),
    Патрик Херсли (СКА),
    Сами Леписте («Йокерит»),
    Миика Койвисто (ХК «Динамо» Москва);

    Нападающие:
    Линус Виделль («Динамо» Рига),
    Никита Гусев (СКА),
    Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо» Москва),
    Александр Хохлачев («Спартак»),
    Александр Барабанов (СКА).

    Дивизион Тарасова

    Вратари:
    Илья Сорокин (ЦСКА),
    Константин Барулин (ХК «Сочи»);

    Защитники:
    Якуб Накладал («Локомотив»),
    Никита Нестеров (ЦСКА),
    Александр Елесин («Локомотив»),
    Кристиан Хенкель («Динамо» Минск);

    Нападающие:
    Кирилл Капризов (ЦСКА,),
    Андрей Локтионов («Локомотив»),
    Миро Аалтонен («Витязь»),
    Михал Ржепик («Слован»),
    Эрик О`Делл («Сочи»).

    Дивизион Харламова

    Вратари:
    Якуб Коварж («Автомобилист»),
    Владислав Подъяпольский («Ак Барс»);

    Защитники:
    Пол Постма («Ак Барс»),
    Никита Трямкин («Автомобилист»),
    Виктор Антипин («Металлург»),
    Денис Баранцев («Торпедо»);

    Нападающие:
    Сергей Мозякин («Металлург»),
    Найджел Доус («Автомобилист»),
    Виталий Кравцов («Трактор»),
    Юусо Пуустинен («Нефтехимик»),
    Стефан Да Коста («Автомобилист»).

    Дивизион Чернышева

    Вратари:
    Юха Метсола («Салават Юлаев»),
    Игорь Бобков («Авангард»);

    Защитники:
    Филип Ларсен («Салават Юлаев»),
    Даррен Диц («Барыс»),
    Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»),
    Ян Коларж («Амур»);

    Нападающие:
    Сергей Широков («Авангард»),
    Илья Михеев («Авангард»),
    Антон Бурдасов («Салават Юлаев»),
    Роман Старченко («Барыс»),
    Никита Михайлов («Сибирь»).

    Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ. 0

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