«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

В составе победителей точные броски нанесли Роман Манухов, Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер.

Манухов и Клинкхаммер также записали себе в актив по результативной передаче.

У гостей отличились Артур Каюмов, Артем Ильенко и Андрей Локтионов.

Для казанской команды эта победа стала седьмой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) Голы: Манухов — 1 (Свитов), 5:27 — 1:0. Михеев — 4 (Манухов, Потапов), 24:27 — 2:0. Каюмов — 4 (Коваленко), 38:14 — 2:1. Ткачев — 6 (Клинкхаммер), 49:46 — 3:1. Азеведо — 8, 51:14 — 4:1. Ильенко — 2 (бол., Алексеев, Юртайкин), 55:06 — 4:2. Локтионов — 13 (Накладал, Алексеев), 58:56 — 4:3. Клинкхаммер — 13 (п.в.), 59:46 — 5:3Вратари: Гарипов — Коновалов (58:25 — 58:56, 59:28 — 59:46)Штраф: 6 — 0Броски: 20 (6+7+7) — 44 (12+15+17)

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (53 очка). «Локомотив» идет четвертым на Западе (45 очков). 0