ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • 22:03
    • «Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге
  • 21:37
    • «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд
  • 21:24
    • «Рубин» не удержал победный счет в матче с «Динамо»
  • 21:07
    • Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд

    КХЛ Ак Барс Локомотив
    «Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

    В составе победителей точные броски нанесли Роман Манухов, Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер.

    Манухов и Клинкхаммер также записали себе в актив по результативной передаче.

    У гостей отличились Артур Каюмов, Артем Ильенко и Андрей Локтионов.

    Для казанской команды эта победа стала седьмой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
    Голы: Манухов — 1 (Свитов), 5:27 — 1:0. Михеев — 4 (Манухов, Потапов), 24:27 — 2:0. Каюмов — 4 (Коваленко), 38:14 — 2:1. Ткачев — 6 (Клинкхаммер), 49:46 — 3:1. Азеведо — 8, 51:14 — 4:1. Ильенко — 2 (бол., Алексеев, Юртайкин), 55:06 — 4:2. Локтионов — 13 (Накладал, Алексеев), 58:56 — 4:3. Клинкхаммер — 13 (п.в.), 59:46 — 5:3Вратари: Гарипов — Коновалов (58:25 — 58:56, 59:28 — 59:46)Штраф: 6 — 0Броски: 20 (6+7+7) — 44 (12+15+17)

    «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (53 очка). «Локомотив» идет четвертым на Западе (45 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — «Металлург»
  • 2.00
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выберется ли «Фортуна» из зоны вылета?
  • «Фортуна» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Волки» прервуют безвыигрышную серию в Уэльсе
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Как ставить, чтобы было точно
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Рубин» Футбол «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на ГлушаковаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом» 00:100
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября 09:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 21:53
    • «Витязь» в овертайме одолел «Слован»
  • 20:13
    • Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира
  • 20:04
    • Полузащитник «Баварии» забил лучший гол недели в Лиге чемпионов
    «Магнитка» — «Салават» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября Вчера в 22:220
  • 13:44
    • «Барселоне» интересен защитник «Зенита»
  • 13:27
    • ФИФА может ограничить аренду игроков с 2020 года
  • 13:13
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие