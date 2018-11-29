В трех немецких городах может появиться клуб КХЛ

Президент Федерации хоккея Германииназвал три немецких города, в которых может появиться клуб КХЛ.

Это случилось после игр KHL World Games.

«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится.

Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы.

Дмитрий Чернышенко говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей — лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе», — приводит слова Райндля официальный сайт КХЛ.

Арена «Ланксесс-Арена», которая располагается в Кельне, вмещает 20 тысяч зрителей и является одной из самых больших в мире. 0