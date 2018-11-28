СКА забросил шесть безответных шайб «Витязю»

В составе победителей отличились Виктор Тихонов (10-я минута), Павел Дацюк (14), Сергей Плотников (25), Александр Барабанов (32), Андрей Кузьменко (39) и Алексей Бывальцев (58).
Бывальцев также записал на свой счет три результативные передачи, а Плотников — две.
Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».
СКА с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 4 декабря примут «Торпедо», а команда Валерия Белова 30 ноября примет «Слован».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Голы: В. Тихонов — 5 (Плотников, Зубарев), 10:10 — 0:1. Дацюк — 6 (Белов, Плотников), 14:09 — 0:2. Плотников — 7 (бол., Барабанов, Кузьменко), 25:14 — 0:3. Барабанов — 10 (бол.), 32:36 — 0:4. Кузьменко — 5 (Барабанов), 39:05 — 0:5. Бывальцев — 2 (Барабанов, Кузьменко), 57:09 — 0:6Вратари: Сапрыкин — ХелльбергБроски: 21 (8+5+8) — 44 (15+20+9)Штраф: 18 — 16