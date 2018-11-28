СКА забросил шесть безответных шайб «Витязю»

Петербургскийна выезде разгромил подольский(6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Тихонов (10-я минута), Павел Дацюк (14), Сергей Плотников (25), Александр Барабанов (32), Андрей Кузьменко (39) и Алексей Бывальцев (58).

Бывальцев также записал на свой счет три результативные передачи, а Плотников — две.

Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».

СКА с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 4 декабря примут «Торпедо», а команда Валерия Белова 30 ноября примет «Слован».