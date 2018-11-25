Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

«Вашингтон»
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У победителей встречи голами отметились Ник Дауд (30-я минута), Якуб Врана (36), Александр Овечкин (39), Бретт Конноли (53) и Том Уилсон (58).
За хозяев отличились Джимми Веси (9), Брэди Шей (29) и Райан Строум (43).
Российский защитник гостей Дмитрий Орлов провел на льду почти 20 минут и записал на свой счет результативную передачу на Александра Овечкина.
«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и с 29 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» на восьмой строчке — 26 очков.
В следующем матче «Кэпиталз» 27 ноября на выезде сыграют с «Айлендерс», а команда из Нью-Йорка в тот же день примет «Оттаву».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Веси — 8 (Фаст, Хэйс), 9:12 — 1:0. Шей — 2 (Смит, Хэйс), 29:39 — 2:0. Дауд — 2 (Карлсон, Коннолли), 30:10 — 2:1. Врана — 6, 36:27 — 2:2. Овечкин — 17 (Карлсон, Орлов), 39:30 — 2:3. Стром — 2 (Хауден, Пионк), 45:30 — 3:3. Коннолли — 4 (Карлсон, Врана), 53:36 — 3:4. Уилсон — 4 (п.в., Кемпны), 58:52 — 3:5Вратари: Георгиев (58:49 — 58:52, 59:02) — КоплиБроски: 30 (12+9+9) — 28 (6+15+7)Штраф: 4 — 4