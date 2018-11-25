Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 4:3.

У победителей встречи голами отметились Ник Дауд (30-я минута), Якуб Врана (36), Александр Овечкин (39), Бретт Конноли (53) и Том Уилсон (58).

За хозяев отличились Джимми Веси (9), Брэди Шей (29) и Райан Строум (43).

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов провел на льду почти 20 минут и записал на свой счет результативную передачу на Александра Овечкина.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и с 29 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» на восьмой строчке — 26 очков.

В следующем матче «Кэпиталз» 27 ноября на выезде сыграют с «Айлендерс», а команда из Нью-Йорка в тот же день примет «Оттаву».