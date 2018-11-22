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    «Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Ак Барса»
    Игроки «Ак Барса»
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    Гости одержали победу со счетом 3:2.

    В первом периоде на заброшенные шайбы Артема Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина, который отличился в большинстве.

    Во втором периоде Николай Кулемин счет сравнял, однако на 53-й минуте Артем Лукоянов принес «Ак Барсу» победу.

    «Ак Барс» продлил победную серию, одержав третью победу подряд. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков. «Магнитка» (41 очко) идет на Востоке четвертой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3
    Голы: Михеев — 3 (Абросимов, Лукоянов), 1:48 — 0:1. Секач — 11 (Зарипов), 14:50 — 0:2. Мозякин — 11 (бол., Антипин, Шор), 19:27 — 1:2. Кулемин — 10 (мен.), 34:27 — 2:2. Лукоянов — 5 (Марков), 51:13 — 2:3Вратари: Кошечкин (58:20) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 10Броски: 37 (15+9+13) — 36 (14+13+9)
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