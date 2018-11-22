«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»

обыграл магнитогорскийв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости одержали победу со счетом 3:2.

В первом периоде на заброшенные шайбы Артема Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина, который отличился в большинстве.

Во втором периоде Николай Кулемин счет сравнял, однако на 53-й минуте Артем Лукоянов принес «Ак Барсу» победу.

«Ак Барс» продлил победную серию, одержав третью победу подряд. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков. «Магнитка» (41 очко) идет на Востоке четвертой.