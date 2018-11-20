«Ак Барс» «всухую» обыграл «Трактор»

Казанскийодержал победу над челябинским(3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Потапов, Антон Ландер и Джастин Азеведо.

«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. «Трактор» с 25 баллами занимает 10 строчку.

В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет в родных стенах «Нефтехимик».