«Ак Барс» «всухую» обыграл «Трактор»

«Ак Барс» — «Трактор»
«Ак Барс»
В составе победителей отличились Алексей Потапов, Антон Ландер и Джастин Азеведо.
«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. «Трактор» с 25 баллами занимает 10 строчку.
В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет в родных стенах «Нефтехимик».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Потапов — 6, 16:08 — 0:1. Ландер — 7 (Постма, Азеведо), 30:07 — 0:2. Азеведо — 5 (Зарипов, Секач), 36:20 — 0:3Вратари: Сухачев (Судницин, 37:36) — ПодъяпольскийБроски: 30 (10+12+8) — 30 (10+14+6)Штраф: 8 — 8