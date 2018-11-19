«Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд

обыгралсо счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

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Московская команда открыла счет на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счет сравнял Александр Угольников.

На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артем Федоров.

«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвертую победу в последних шести матчах.