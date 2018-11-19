«Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд

«Адмирал» не может прервать серию
ХК «Адмирал»
Московская команда открыла счет на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счет сравнял Александр Угольников.
На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артем Федоров.
«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвертую победу в последних шести матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Никонцев — 8 (бол., Карсумс, Зубов), 17:56 — 0:1. Карсумс — 5 (Зубов), 22:56 — 0:2. Мерескин — 3 (Глазачев, Воронин), 35:24 — 1:2. Угольников — 6 (Коньков, Вихарев), 40:26 — 2:2. Даугавиньш — 9 (Зубов), 46:34 — 2:3. Федоров — 1 (Хохлачев, Ганзл), 53:04 — 2:4Вратари: Красоткин (Серебряков, 22:56) — ГудачекШтраф: 4 — 8Броски: 22 (4+13+5) — 34 (10+9+15)