«Локомотив» обыграл на выезде «Спартак»

«Локомотив»
ХК «Локомотив»
В составе победителей отличились Рушан Рафиков, Егор Аверин и Андрей Локтионов.
Москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Александра Хохлачёва в третьем периоде.
Красно-белые проиграли во второй раз за последние пять матчей регулярного чемпионата, а «Локомотив» одержал вторую победу в трёх встречах.
После этой победы «Локомотив» набрал 39 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 31 балл, занимает пятое место.
В следующем матче чемпионата «Локомотив» в гостях встретится с «Йокеритом», а «Спартак» на выезде сыграет против «Адмирала».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Рафиков — 3, 2:01 — 0:1. Е. Аверин — 6 (бол., Осипов), 22:47 — 0:2. Локтионов — 8 (мен., Рафиков), 27:58 — 0:3. Хохлачев — 11, 47:22 — 1:3Вратари: Гудачек (58:38 — 59:51) — КоноваловБроски: 25 (2+13+10) — 26 (9+6+11)Штраф: 6 — 8