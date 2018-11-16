ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Окольцованный Роналду
  • 22:24
    • Шайба Барабанова принесла СКА победу над «Трактором»
  • 19:45
    • Тарасова и Морозов — первые после короткой программы в Москве
  • 19:26
    • Дубль Майорова помог «Салавату» одолеть «Адмирал»
  • 19:20
    • Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве
  • 19:00
    • «Динамо» в овертайме дожало «Барыс»
    Все новости спорта

    «Локомотив» обыграл на выезде «Спартак»

    КХЛ Спартак Локомотив
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Локомотив»
    «Локомотив»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Рушан Рафиков, Егор Аверин и Андрей Локтионов.

    Москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Александра Хохлачёва в третьем периоде.

    Красно-белые проиграли во второй раз за последние пять матчей регулярного чемпионата, а «Локомотив» одержал вторую победу в трёх встречах.

    После этой победы «Локомотив» набрал 39 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 31 балл, занимает пятое место.

    В следующем матче чемпионата «Локомотив» в гостях встретится с «Йокеритом», а «Спартак» на выезде сыграет против «Адмирала».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Рафиков — 3, 2:01 — 0:1. Е. Аверин — 6 (бол., Осипов), 22:47 — 0:2. Локтионов — 8 (мен., Рафиков), 27:58 — 0:3. Хохлачев — 11, 47:22 — 1:3Вратари: Гудачек (58:38 — 59:51) — КоноваловБроски: 25 (2+13+10) — 26 (9+6+11)Штраф: 6 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Слован»
  • 1.82
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция начнет осторожно
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Армяне жаждут реванша
  • Гибралтар — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Найдет ли Украина мотивацию?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Германия — Россия Футбол Паниковать не стоит. Это была вторая сборнаяРеакция прессы на товарищеский матч Германия — Россия 10:490
  • 15:05
    • «Манчестер Юнайтед» может усилиться защитником «Атлетико»
  • 14:58
    • Соколов переизбран президентом ПФЛ
  • 14:46
    • КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована»
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Трактор» в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября 19:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Франция забронирует первую строку
  • 2.56
    •
  • 22:37
    • «Локомотив» обыграл на выезде «Спартак»
  • 18:24
    • «Сибирь» по буллитам одолела «Амур»
  • 17:29
    • «Барселоне» интересен полузащитник сборной Грузии
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Три ассиста Кучерова, два очка Малкина и третье подряд поражение «Нэшвилла»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:410
  • 14:24
    • «Ювентус» может подписать полузащитника «Реала»
  • 13:50
    • Зобнин не сыграет со Швецией
  • 11:55
    • Семак ждет возвращения Кокорина в зимний перерыв
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие