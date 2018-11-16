«Локомотив» обыграл на выезде «Спартак»

Московскийпотерпел домашнее поражение от ярославского(1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Рушан Рафиков, Егор Аверин и Андрей Локтионов.

Москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Александра Хохлачёва в третьем периоде.

Красно-белые проиграли во второй раз за последние пять матчей регулярного чемпионата, а «Локомотив» одержал вторую победу в трёх встречах.

После этой победы «Локомотив» набрал 39 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 31 балл, занимает пятое место.

В следующем матче чемпионата «Локомотив» в гостях встретится с «Йокеритом», а «Спартак» на выезде сыграет против «Адмирала».