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    Молодежная сборная России получила соперников по контрольным матчам

    Сборная России
    Молодежная сборная России по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира проведет контрольные матчи с командами США, Швейцарии и Швеции, передает «Спорт-Экспресс».

    Россияне проведут три поединка
    Россияне проведут три поединка
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    Об этом сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

    «Сбор команды начинается в Новогорске 5 декабря. 15 декабря команда улетает в Канаду. За время подготовки молодежная сборная проведет три контрольных матча: 18 декабря со Швецией, 20 декабря — с США, 23 декабря — против Швейцарии», — заявил Ротенберг.

    Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также Чехией, Швейцарией и Данией. 0

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