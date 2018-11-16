Молодежная сборная России получила соперников по контрольным матчам

Россияне проведут три поединка
fhr.ru
Об этом сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
«Сбор команды начинается в Новогорске 5 декабря. 15 декабря команда улетает в Канаду. За время подготовки молодежная сборная проведет три контрольных матча: 18 декабря со Швецией, 20 декабря — с США, 23 декабря — против Швейцарии», — заявил Ротенберг.
Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также Чехией, Швейцарией и Данией. 0