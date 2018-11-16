Молодежная сборная России получила соперников по контрольным матчам

Молодежная сборнаяпо хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира проведет контрольные матчи с командами передает «Спорт-Экспресс».

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Об этом сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Сбор команды начинается в Новогорске 5 декабря. 15 декабря команда улетает в Канаду. За время подготовки молодежная сборная проведет три контрольных матча: 18 декабря со Швецией, 20 декабря — с США, 23 декабря — против Швейцарии», — заявил Ротенберг.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также Чехией, Швейцарией и Данией. 0