Хартли: Очень разочарован, такая игра «Авангарда» недопустима

Главный тренер «Авангарда»поделился впечатлениями от матча с московским(0:4).

«Соперник был намного лучше и во многих компонентах нас превзошёл. Сложное начало выдалось, но мы изначально знали, что будет нелегко.

Если бы счёт остался 0:0, это было бы нечто невероятное. Они сегодня и переработали нас, и перекатались. Ну и вратарь прекрасно у них сыграл. Очень разочарован.

Отсутствие Тальбо? Последние два дня он катался вместе с командой, он очень близок к возвращению.

Игроки национальных команд были выхолощены? Представлять свою страну на международном уровне — огромная честь. Однако, вернувшись в клуб, ты должен играть за команду.

В этом сезоне мы одержали много командных побед, а в этот раз потерпели командное поражение. Думаю, мы не заслужили сегодня победу. Будем улучшаться.

Грустно, конечно, потому что хотели завершить домашнюю серию на позитивной ноте. Много болельщиков пришло нас поддержать, хотим привлекать местных болельщиков, поэтому такая игра недопустима», — передаёт слова Хартли «Чемпионат». 0