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    Хет-трик Кулёмина принес «Магнитке» победу над «Спартаком»

    КХЛ Спартак Металлург Мг
    Московский «Спартак» по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка»
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    В составе победителей хет-трик оформил Николай Кулемин, еще раз отличился Виктор Антипин. Победный буллит на счету у Павла Варфоломеева.

    За «Спартак» дубль на свой счет записал Владислав Провольнев, еще по шайбе забросили Каспарс Даугавиньш и Илья Зубов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 Б (1:3, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кулемин — 4, 10:11 — 0:1. Кулемин — 5 (Антипин, Эллисон), 13:14 — 0:2. Провольнев — 2 (Филатов), 13:50 — 1:2. Кулемин — 6 (Мозякин, Эллисон), 15:43 — 1:3. Провольнев — 3 (Даугавиньш, Гончаров), 29:22 — 2:3. Даугавиньш — 8 (Карсумс, Зубов), 30:58 — 3:3. Зубов — 2 (Даугавиньш, Дыбленко), 49:59 — 4:3. Антипин — 6 (Эллисон, Шор), 59:48 — 4:4Победный буллит: ВарфоломеевВратари: Гудачек — Кошечкин (58:03 — 59:48)Броски: 37 (9+17+8+3) — 31 (11+6+10+4)Штраф: 2 — 2
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