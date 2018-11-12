Хет-трик Кулёмина принес «Магнитке» победу над «Спартаком»

Московскийпо буллитам проиграл магнитогорскому(4:5 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Николай Кулемин, еще раз отличился Виктор Антипин. Победный буллит на счету у Павла Варфоломеева.

За «Спартак» дубль на свой счет записал Владислав Провольнев, еще по шайбе забросили Каспарс Даугавиньш и Илья Зубов.