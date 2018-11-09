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    «Спартак» поднимет под своды «ЦСКА-Арены» свитер Аркадия Рудакова

    Спартак КХЛ
    Хоккейный клуб «Спартак» почтит память бывшего нападающего команды Аркадия Рудакова, передает «Чемпионат»

    Аркадий Рудаков
    Аркадий Рудаков
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    14 ноября перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» под своды «ЦСКА-Арены» в «Парке легенд» поднимут именной свитер Рудакова.

    «Не обладая мощным телосложением, он отличался великолепной техникой катания и филигранной обводкой. За свою игровую хитрость и тактическую мудрость он едва ли не первым в нашем хоккее получил прозвище „Профессор“, — пишет пресс-служба клуба.

    Рудаков выступал в составе "Спартака" в 1975-1977 годах и с 1978 по 1981 год, став с красно-белыми чемпионом СССР 1976 года. ​Рудаков ушел из жизни в 1995 году в возрасте 48 лет. 0

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