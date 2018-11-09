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    Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежной сборная России (не старше 20 лет) потерпели поражение от сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг со счетом 1:3 (1:2, 0:1, 0:0).

    Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
    Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
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    В составе канадцев по шайбе забросили Исаак Рэтклиф, Маккензи Энтсвил и Барретт Хейтон. Шайба в составе команды Валерия Брагина на счету Павла Шэна.

    Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу Канады. В дебютной встрече россияне уступили 1:2, а во втором матче взяли реванш — 3:1.

    Повторный матч с командой хоккейной лиги Онтарио состоится 13 ноября, начало встречи — в 03:00 по мск.

    CIBC Canada Russia Series
    Сборная OHL — Россия U20 — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Рэтклифф — 1 (Хейтон), 4:55 — 1:0. Энтвистл — 1 (буллит), 18:05 — 2:0. Шэн — 2 (Старков), 19:17 — 2:1. Хейтон — 1 (Меркли, Лайл), 29:42 — 3:1Вратари: Дипьетро — Тарасов (59:04 — 59:59)
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