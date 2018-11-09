Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

(не старше 20 лет) потерпели поражение от сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг со счетом 1:3 (1:2, 0:1, 0:0).

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В составе канадцев по шайбе забросили Исаак Рэтклиф, Маккензи Энтсвил и Барретт Хейтон. Шайба в составе команды Валерия Брагина на счету Павла Шэна.

Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу Канады. В дебютной встрече россияне уступили 1:2, а во втором матче взяли реванш — 3:1.

Повторный матч с командой хоккейной лиги Онтарио состоится 13 ноября, начало встречи — в 03:00 по мск.