Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
ФХР
В составе канадцев по шайбе забросили Исаак Рэтклиф, Маккензи Энтсвил и Барретт Хейтон. Шайба в составе команды Валерия Брагина на счету Павла Шэна.
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу Канады. В дебютной встрече россияне уступили 1:2, а во втором матче взяли реванш — 3:1.
Повторный матч с командой хоккейной лиги Онтарио состоится 13 ноября, начало встречи — в 03:00 по мск.
CIBC Canada Russia Series
Сборная OHL — Россия U20 — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Рэтклифф — 1 (Хейтон), 4:55 — 1:0. Энтвистл — 1 (буллит), 18:05 — 2:0. Шэн — 2 (Старков), 19:17 — 2:1. Хейтон — 1 (Меркли, Лайл), 29:42 — 3:1Вратари: Дипьетро — Тарасов (59:04 — 59:59)