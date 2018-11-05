ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал. Армейское дерби завершилось победой москвичей со счетом 3:1.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Динара Хафизуллина и Сергея Калинина. Во втором периоде хозяева отличились дважды — шайбы на счету Константина Окулова и Янника Хансена.

Отметим, что ЦСКА второй раз в сезоне выиграл у СКА.

ЦСКА, набрав 42 очка в 25 матчах, возглавляет Западную конференцию. У СКА — 39 очков в 25 матчах и второе место.