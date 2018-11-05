ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби

Игроки ЦСКА
ЦСКА
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Динара Хафизуллина и Сергея Калинина. Во втором периоде хозяева отличились дважды — шайбы на счету Константина Окулова и Янника Хансена.
Отметим, что ЦСКА второй раз в сезоне выиграл у СКА.
ЦСКА, набрав 42 очка в 25 матчах, возглавляет Западную конференцию. У СКА — 39 очков в 25 матчах и второе место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Хафизуллин — 5 (Плотников), 5:02 — 0:1. Калинин — 2 (Хансен), 14:06 — 1:1. Окулов — 8 (Робинсон, Шалунов), 31:18 — 2:1. Хансен — 2 (Андронов), 35:34 — 3:1Нереализованный буллит: Шалунов (ЦСКА), 58:02 (Вратарь)Вратари: Юханссон — Шестеркин (58:23 — 59:17)Штраф: 6 — 8Броски: 24 (10+7+7) — 23 (8+7+8)