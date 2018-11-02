В КХЛ хотят провести матч с чемпионом НХЛ в Санкт-Петербурге

Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКАрассказал о возможности проведения матча с клубами НХЛ.

Ранее Ротенберг встретился с Гэри Бэттменом, с которым обсудил этот вопрос.

«Мы обсуждаем это. Интересный вариант, потому что можно привлечь большое количество болельщиков. Экономически это будет интереснее, чем играть на 12-тысячной арене. Потому что в Европе средняя цена билета — 130 евро. Это дорого для нас.

С учетом ценообразования в России, с учетом дохода на душу населения мы не можем позволить себе таких цен на билеты, но можем взять масштабом. А масштаб — это арена на 70 тысяч человек, причем крытая арена. Нет рисков. И можно найти в этом экономическое обоснование.

И провести две игры, например, в следующем году на "Зенит-Арене". Мы сейчас протестируем эту опцию — матчами СКА — ЦСКА и сборных России и Финляндии в декабре.

Хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ. Хочется самый сильный клуб в соперники. Но тут — как решит НХЛ. Мы готовы играть с любой командой. К примеру, "Виннипег" мне очень нравится. И как она играет, и какие у нее большие традиции. Мы были бы рады увидеть "Джетс" в России», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс». 0