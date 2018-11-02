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    Голубович взял на себя вину за поражение от канадцев

    Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер юниорской сборной России U-17 Сергей Голубович прокомментировал поражение от Канады (4:5 ОТ) в товарищеском матче.

    Сергей Голубович
    Сергей Голубович
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    «Поражение в большей степени мое. Вообще, поражение после 4:0 и поражение в овертайме — чистой воды тренерское. Единственное, что могу сказать в свое оправдание: сегодня дали поиграть всем, посмотрели на игроков во всех ситуациях.

    Если посмотреть матч, то не хватило игровой дисциплины. Не все молодые люди понимают, куда приехали и зачем. Но, я думаю, произошедшее сегодня станет хорошим уроком на будущее.

    Я бы не сказал, что игроки мало разговаривали друг с другом. К голам привело не это. Череда удалений — и силы не бесконечны. К тому же не надо забывать про акклиматизацию, это тяжело. Более того, я думаю, что первый матч на турнире в смысле сил будет еще тяжелее.

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    • Голову пеплом никто не посыпает, мы двигаемся вперед. Ни одного человека, за исключением себя, не хочу винить в поражении», — приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР. 0

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