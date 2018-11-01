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    КХЛ назвала лучших игроков октября

    КХЛ
    Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте подвела итоги октября, определив лучших игроков прошедшего месяца.

    Юха Метсола
    Юха Метсола
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    — Лучшим вратарем признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), проведший без замен 10 из 11 матчей месяца и одержавший в них шесть побед, в том числе одну на ноль. Его команда набирала очки в 8 из 11 матчей, а сам Метсола, как Иван Бочаров с Юлиусом Гудачеком, провёл максимальное количество встреч в октябре — по 11. Голкипер уфимского клуба отразил 95,95% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,53. В матче против «Авангарда» Метсола отразил 62 из 64 бросков по своим воротам, что стало рекордом КХЛ.

    — Лучшим защитником признан Пол Постма («Ак Барс»), в 11 матчах одержавший вместе с командой восемь побед и набравший в них 11 (3+8) очков. Канадский защитник не завершил ни один из поединков месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+9). Постма набирал очки в 7 из 11 матчей месяца. Его шайбы в гостевых матчах против «Амура» и московского «Динамо» стали победными. Постма отметился 22 бросками по воротам и заблокировал 12 бросков соперника.

    — Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Автомобилист»), одержавший вместе с командой победы в 11 из 12 матчей месяца и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+5). Доус набирал очки в 10 из 12 проведённых игр, в том числе в 5 из 6 матчей на выезде. Его шайбы в гостевых поединках против «Северстали», «Металлурга» и в домашнем против «Йокерита» становились победными. Нападающий «Автомобилиста» нанёс 33 броска по воротам и провёл 8 силовых приёмов и заблокировал 6 бросков соперников.

    — Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), в девяти матчах одержавший шесть побед, из них три — на ноль. Впервые в КХЛ 20-летний голкипер не пропустил ни одной шайбы в гостевом поединке против СКА. Коновалов отразил 95,08% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,47. Голкипер «Локомотива» дважды в октябре признавался лучшим игроком недели. 0

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