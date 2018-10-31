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    В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ

    КХЛ
    В КХЛ в 2020 году может появиться клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

    КХЛ
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    Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Бурдун, который недавно возглавил хоккейную лигу ОАЭ (Emirates Hockey League).

    «Приоритет лиги — расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России.

    Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентоспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов.

    В планах президента и руководства — в 2020 году выступить с предложением к руководству КХЛ об участии команды из ОАЭ в чемпионате лиги. Это выведет хоккей ОАЭ на международный уровень», — приводит слова Бурдуна «Р-Спорт».

    В начале 2019 года ожидается открытие ледовой арены в Абу-Даби, соответствующей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ. 0

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