В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ

В КХЛ в 2020 году может появиться клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Бурдун, который недавно возглавил хоккейную лигу ОАЭ (Emirates Hockey League).

«Приоритет лиги — расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России.

Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентоспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов.

В планах президента и руководства — в 2020 году выступить с предложением к руководству КХЛ об участии команды из ОАЭ в чемпионате лиги. Это выведет хоккей ОАЭ на международный уровень», — приводит слова Бурдуна «Р-Спорт».

В начале 2019 года ожидается открытие ледовой арены в Абу-Даби, соответствующей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ. 0