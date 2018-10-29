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    «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев Динамо
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    В составе победителей отличились Евгений Мозер, Вячеслав Кулёмин и Патрик Закриссон.

    За «Салават» шайбы забросили Вячеслав Основин, Пётр Хохряков.

    После этой игры «Салават Юлаев» набрал 31 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 19 баллов, располагается на девятом месте на «Западе».

    В следующем матче уфимский клуб на своем льду сыграет против «Спартака», а москвичи в гостях встретятся с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Основин — 2 (Кугрышев, Ткачев), 25:45 — 1:0. Мозер — 2 (Вишневский, Сидляров), 28:15 — 1:1. Хохряков — 3, 32:40 — 2:1. Кулемин — 2 (Кагарлицкий), 33:22 — 2:2. Закриссон — 2, 61:48 — 2:3Вратари: Метсола — ЕременкоБроски: Броски: 20 (8+6+6+0) — 44 (11+14+17+2)Штраф: 2 — 2
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