«Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»

Уфимскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Мозер, Вячеслав Кулёмин и Патрик Закриссон.

За «Салават» шайбы забросили Вячеслав Основин, Пётр Хохряков.

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 31 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 19 баллов, располагается на девятом месте на «Западе».

В следующем матче уфимский клуб на своем льду сыграет против «Спартака», а москвичи в гостях встретятся с «Нефтехимиком».