«Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Евгений Мозер, Вячеслав Кулёмин и Патрик Закриссон.
За «Салават» шайбы забросили Вячеслав Основин, Пётр Хохряков.
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 31 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 19 баллов, располагается на девятом месте на «Западе».
В следующем матче уфимский клуб на своем льду сыграет против «Спартака», а москвичи в гостях встретятся с «Нефтехимиком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Основин — 2 (Кугрышев, Ткачев), 25:45 — 1:0. Мозер — 2 (Вишневский, Сидляров), 28:15 — 1:1. Хохряков — 3, 32:40 — 2:1. Кулемин — 2 (Кагарлицкий), 33:22 — 2:2. Закриссон — 2, 61:48 — 2:3Вратари: Метсола — ЕременкоБроски: Броски: 20 (8+6+6+0) — 44 (11+14+17+2)Штраф: 2 — 2