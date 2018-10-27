«Магнитка» обыграла московское «Динамо»

Деннис Расмуссен
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В составе победителей отличились Ииро Пакаринен и Деннис Расмуссен. У гостей гол в активе Патрика Закриссона.
«Магнитка» набрала 29 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» идет десятым на Западе — 17 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — ХК «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Закриссон — 1 (Никулин, Миронов), 1:39 — 0:1. Пакаринен — 8 (Расмуссен), 13:55 — 1:1. Расмуссен — 4 (Антипин, Кулемин), 24:31 — 2:1Вратари: Кошечкин — Бочаров (59:18)Штраф: 6 — 2Броски: 35 (9+15+11) — 33 (9+11+13)