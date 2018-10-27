«Авангард» расторг контракт с нападающим

объявил о расторжении по обоюдному согласию контракта с нападающим информирует официальный сайт команды.

35-летний хоккеист играл в омском клубе последние восемь лет — с 2010 года. Также в «Авангарде» он начинал взрослую карьеру.

«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры! Для омского хоккея Пережогин сделал немало, уже в самом начале своего пути, приехав с группой игроков 1983 года рождения из Усть-Каменогорска, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ. В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили — он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим "спасибо за игру"! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя — Александр Пережогин», — приводятся слова президента «Авангарда» Максима Сушинского на официальном сайте клуба. 0