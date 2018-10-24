«Салават Юлаев» вырвал победу у СКА

Питерская команда открыла счёт на 14-й минуте усилиями Никиты Гусева. На 40-й минуте гостей огорчил Антон Бурдасов.
Судьбу встречи решил точный бросок в исполнении Теэму Хартикайнена, который реализовал численное большинство за 19 секунд до финальной сирены.
СКА потерпел второе поражение подряд, ранее питерцы уступили дома ЦСКА. Уфимцы прервали серию из двух поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гусев — 7 (Якупов, Херсли), 13:41 — 0:1. Бурдасов — 11 (Ткачев, Хохряков), 39:24 — 1:1. Хартикайнен — 6 (бол., Ларсен, Умарк), 59:41 — 2:1Вратари: Метсола — Шестеркин (59:41)Броски: 21 (3+11+7) — 36 (16+9+11)Штраф: 8 — 8