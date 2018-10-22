КХЛ признала ошибку арбитров в матче СКА — ЦСКА

Арбитры допустили ошибку, не зафиксировав взятие ворот московского ЦСКА после броска нападающего петербургского СКАв серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Об этом говорится в разъяснении департамента судейства КХЛ.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска Коскиранты главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано.

На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ. 0