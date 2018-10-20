«Трактор» в овертайме одолел «Авангард»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

На 25-й минуте Игорь Полыгалов вывел хозяев вперед, отличившись с передач Йонаса Энлунда и Александра Шарова.

Гости отыгрались на 50-й минуте, когда точный бросок нанес Кирилл Петров.

В овертайме победную шайбу забросил тот же Полыгалов, оформивший дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Полыгалов — 5 (Энлунд, Шаров), 24:18 — 1:0. Петров — 2, 49:15 — 1:1. Полыгалов — 6 (Шаров), 61:10 — 2:1Вратари: Демченко — БобковШтраф: 6 — 0Броски: 12 (4+5+1+2) — 45 (14+14+17+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (18 очков), а «Авангард» — второе (30 очков). 0