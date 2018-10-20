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    Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение

    КХЛ Сибирь Динамо Минск
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на домашней арене разгромила минское «Динамо» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).

    Хоккеисты «Сибири»
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    Не прошло и двух минут, как хозяева повели 2:0 благодаря голам Дмитрия Саюстова и Павла Ткаченко. В концовке первого периода точным броском отметился Евгений Бодров.

    Во втором игровом периоде «Сибирь» вновь отличилась трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов.

    «Сухарь» оформил голкипер новосибирской команды Дэнни Тейлор.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Саюстов — 3, 0:19 — 1:0. Ткаченко — 2 (Пешехонов, Бодров), 1:42 — 2:0. Бодров — 1 (бол., Алексеев, Игнатович), 19:12 — 3:0. Демидов — 3, 28:37 — 4:0. Романцев — 6 (мен.), 33:45 — 5:0. Логинов — 2 (бол., Пелтола), 36:49 — 6:0Вратари: Тэйлор — Энрот (Карнаухов, 28:37)Штраф: 6 — 51Броски: 38 (17+12+9) — 32 (7+13+12)

    «Сибирь» занимает 12-е место в Восточной конференции (10 очков). Минское «Динамо», проигравшее восьмой матч кряду, осталось на последней строчке на Западе (11 очков). 0

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