СКА взял верх над московским «Динамо»

СКА — «Динамо»
СКА
В составе победителей отличились Никита Гусев, Александр Дергачев и Патрик Херсли.
У гостей голы в активе Евгения Мозера и Дмитрия Моисеева.
СКА набрал 30 очков и лидирует в Западной конференции. У «Динамо» 15 очков и десятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Мозер — 1, 1:13 — 0:1. Гусев — 6 (Якупов), 9:45 — 1:1. Дергачев — 4 (бол., Кручинин, Барабанов), 24:07 — 2:1. Херсли — 9 (бол., Белов, Дацюк), 35:35 — 3:1. Моисеев — 1 (бол., Пепеляев, Койвисто), 58:01 — 3:2Вратари: Хелльберг — Еременко (56:24 — 57:53, 58:25)Броски: 39 (14+16+9) — 30 (10+7+13)Штраф: 12 — 16