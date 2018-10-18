СКА взял верх над московским «Динамо»

Питерскийвыиграл у московского(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Гусев, Александр Дергачев и Патрик Херсли.

У гостей голы в активе Евгения Мозера и Дмитрия Моисеева.

СКА набрал 30 очков и лидирует в Западной конференции. У «Динамо» 15 очков и десятая позиция.