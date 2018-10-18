«Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»

Казанскийодержал домашнюю победу над уфимским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Пол Постма, Антон Ландер и Андрей Попов. У гостей гол в активе Антона Бурдасова.

Стоит отметить, что в первом «зелёном дерби» сезона подопечные Николая Цулыгина также потерпели поражение — 4:5 Б.

Казанский клуб набрал 28 очков и идет третьим в Восточной конференции. У «Салавата» 25 очков и пятое место.