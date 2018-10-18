«Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Пол Постма, Антон Ландер и Андрей Попов. У гостей гол в активе Антона Бурдасова.
Стоит отметить, что в первом «зелёном дерби» сезона подопечные Николая Цулыгина также потерпели поражение — 4:5 Б.
Казанский клуб набрал 28 очков и идет третьим в Восточной конференции. У «Салавата» 25 очков и пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Бурдасов — 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 17:56 — 0:1. Постма — 4 (Юдин, Лукоянов), 18:20 — 1:1. Ландер — 6 (Азеведо, Секач), 23:22 — 2:1. Попов — 1 (Яруллин, Марков), 25:38 — 3:1Вратари: Гарипов — Метсола (Кареев, 25:38, 56:37 — 58:33)Броски: 17 (6+5+6) — 29 (9+9+11)Штраф: 14 — 44