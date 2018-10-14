ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриТьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
  • 20:18
    • Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок
  • 19:42
    • ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
  • 14:34
    • Джокович стал чемпионом Шанхая
    Все новости спорта

    Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок

    Металлург Мг КХЛ
    Капитан и нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

    Сергей Мозякин
    Сергей Мозякин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом рассказал главный тренер команды Йозеф Яндач после поражения от «Сибири» (0:2).

    «Сегодня нам игра крайне не понравилась. В первом периоде еще какие-то параметры нашей игры были в порядке, а со второго периода плохо играли, "Сибирь" была лучше в движении, а мы опять допустили большие индивидуальные ошибки, как в прошлой игре.

    В третьем периоде допустили решающую ошибку, после чего стало тяжело отыграться. Попробовали сыграть вшестером, но неудачно сыграли в ситуации на синей линии. Соперник набрал свои два очка вполне заслуженно.

  • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
  • Читайте по теме

    • Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу», — приводит слова Яндача официальный сайт клуба.

    Ранее на этой неделе Мозякин провел свою тысячную игру в чемпионатах России, выйдя на лед в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Торонто» — «Лос-Анджелес»
  • 2.11
  • Послезавтра в 02:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репин, торба и прорыв
  • Польша — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Литве относительно повезет
  • Литва — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • Израиль и Албания в схватке за лидерство в группе
  • Израиль — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосе Кальехон Футбол Главные креативщики Европы. От Депая до КальехонаВ европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть Вчера в 17:380
  • 08:55
    • Сборная Германии повторила собственный антирекорд
  • 08:44
    • Нугмагомедов бросил вызов Мейвезеру
  • 20:36
    • «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»
    Кайл Уокер на фоне пустых трибун Футбол Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матчКоманды сыграли вничью в Лиге наций УЕФА Вчера в 12:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 20:05
    • «Локомотив» уверенно победил «Динамо»
  • 19:51
    • Агент Тигиева назвал возможную дисквалификацию клиента большой проблемой
  • 19:17
    • Сборные Румынии и Сербии сыграли вничью
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября Вчера в 20:140
  • 08:13
    • Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде
  • 14:30
    • Ястремская выиграла турнир в Гонконге
  • 12:03
    • Лев: Понимаю разговоры о моей отставке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие