Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок

Капитан и нападающий магнитогорского «Металлурга»из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

Об этом рассказал главный тренер команды Йозеф Яндач после поражения от «Сибири» (0:2).

«Сегодня нам игра крайне не понравилась. В первом периоде еще какие-то параметры нашей игры были в порядке, а со второго периода плохо играли, "Сибирь" была лучше в движении, а мы опять допустили большие индивидуальные ошибки, как в прошлой игре.

В третьем периоде допустили решающую ошибку, после чего стало тяжело отыграться. Попробовали сыграть вшестером, но неудачно сыграли в ситуации на синей линии. Соперник набрал свои два очка вполне заслуженно.

Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу», — приводит слова Яндача официальный сайт клуба.

Ранее на этой неделе Мозякин провел свою тысячную игру в чемпионатах России, выйдя на лед в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». 0