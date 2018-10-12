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    «Трактор» назвал имя и.о. главного тренера

    Трактор КХЛ
    Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера челябинского «Трактора», информирует официальный сайт клуба.

    Алексей Тертышный
    Алексей Тертышный
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    На этом посту 41-летний специалист сменил Германа Титова, ушедшего в отставку по семейным причинам.

    Тертышный является воспитанником «Трактора». За свою игровую карьеру нападающий стал обладателем множества наград в составе разных клубов. Главное достижение хоккеиста случилось в сезоне 2006/2007, когда он с магнитогорским «Металлургом» стал чемпионом России.

    После завершения карьеры Тертышный стал тренером. В 2013-м году специалист был назначен ассистентом главного тренера «Челмета», а уже в следующем сезоне возглавил челябинский клуб ВХЛ.

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    • Следующими командами Тертышного стали «Мамонты Югры» (2015/2016, главный тренер) и «Куньлунь Ред Стар» (2016/2017, ассистент главного тренера). По ходу сезона 2017/2018 Алексей вновь возглавил «Челмет». 24 сентября специалист стал помощником главного тренера «Трактора».

    «Мы с уважением отнеслись к решению Германа Михайловича и принимаем личные обстоятельства. "Трактор" благодарит его за проделанную серьезную работу в предсезонной подготовке команды и желает дальнейших успехов в возможном продолжении тренерской деятельности», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. 0

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