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    Шайба Локтионова принесла «Локомотиву» гостевую победу над СКА

    КХЛ СКА Локомотив
    СКА на домашнем льду в овертайме проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

    Андрей Локтионов
    Андрей Локтионов
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    Основное время матча завершилось без заброшенных шайб, при этом команды заработали на двоих всего две минуты штрафного времени. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу ярославской дружине принёс точный бросок Андрея Локтионова.

    СКА с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Локомотив» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 21 очко.

    Следующий матч СКА проведет против «Северстали», «Локомотиву» будет противостоять минское «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Локтионов — 5 (Накладал, Алексеев), 61:04 — 0:1Вратари: Хелльберг — КоноваловШтрафы: 0-2Броски: 38 (11+12+14+1) — 24 (11+5+7+1)
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