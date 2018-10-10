Шайба Локтионова принесла «Локомотиву» гостевую победу над СКА

Андрей Локтионов
ХК «Локомотив»
Основное время матча завершилось без заброшенных шайб, при этом команды заработали на двоих всего две минуты штрафного времени. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу ярославской дружине принёс точный бросок Андрея Локтионова.
СКА с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Локомотив» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 21 очко.
Следующий матч СКА проведет против «Северстали», «Локомотиву» будет противостоять минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Локтионов — 5 (Накладал, Алексеев), 61:04 — 0:1Вратари: Хелльберг — КоноваловШтрафы: 0-2Броски: 38 (11+12+14+1) — 24 (11+5+7+1)