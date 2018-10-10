Шайба Локтионова принесла «Локомотиву» гостевую победу над СКА

на домашнем льду в овертайме проигралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Основное время матча завершилось без заброшенных шайб, при этом команды заработали на двоих всего две минуты штрафного времени. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу ярославской дружине принёс точный бросок Андрея Локтионова.

СКА с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Локомотив» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 21 очко.

Следующий матч СКА проведет против «Северстали», «Локомотиву» будет противостоять минское «Динамо».