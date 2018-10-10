ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби

Сергей Андронов
ХК ЦСКА
У победителей поединка по две шайбы забросили Сергей Андронов и Кирилл Капризов, а также еще отличился Максим Шалунов, а у гостей голом отметился Виталий Меньшиков.
ЦСКА набрал 26 очков и вышел в лидеры Западной конференции, а «Динамо» в ней же с 13 баллами расположилось на девятой строчке.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 14 октября примут «Локомотив», а армейцы двумя днями ранее сыграют с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Андронов — 2 (Слепышев, Пашнин), 2:37 — 1:0. Капризов — 7 (Вей, Григоренко), 22:44 — 2:0. Меньшиков — 1 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 37:07 — 2:1. Шалунов — 4 (Попов), 46:45 — 3:1. Андронов — 3 (Слепышев, Романов), 47:00 — 4:1. Капризов — 8 (Вей, Григоренко), 48:15 — 5:1Вратари: Сорокин — Еременко (Бочаров, 48:15)Штрафы: 8-10Броски: 28 (6+11+11) — 20 (4+5+11)