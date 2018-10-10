ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби

обыграл в столичном дербив матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

У победителей поединка по две шайбы забросили Сергей Андронов и Кирилл Капризов, а также еще отличился Максим Шалунов, а у гостей голом отметился Виталий Меньшиков.

ЦСКА набрал 26 очков и вышел в лидеры Западной конференции, а «Динамо» в ней же с 13 баллами расположилось на девятой строчке.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 14 октября примут «Локомотив», а армейцы двумя днями ранее сыграют с «Адмиралом».