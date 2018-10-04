«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в гостях

Московскоедома проигралов матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Эта встреча для бело-голубых стала первой под руководством Владимира Крикунова.

У победителей встречи голами отметились Данис Зарипов (27-я минута) и Пол Постма (52), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Миика Койвисто (24).

«Ак Барс» одержал третью победу кряду и с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе девять очков. Для москвичей это поражение стало пятым подряд.