«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в гостях

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
Эта встреча для бело-голубых стала первой под руководством Владимира Крикунова.
У победителей встречи голами отметились Данис Зарипов (27-я минута) и Пол Постма (52), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Миика Койвисто (24).
«Ак Барс» одержал третью победу кряду и с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе девять очков. Для москвичей это поражение стало пятым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Койвисто — 1 (бол., Хиетанен, Кагарлицкий), 24:58 — 1:0. Зарипов — 2, 27:17 — 1:1. Постма — 3 (Клинкхаммер, Бурмистров), 52:53 — 1:2Вратари: Бочаров (58:56) — ГариповШтрафы: 6-22Броски: 27 (11+11+5) — 16 (5+7+4)