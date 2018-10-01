«Динамо» в Челябинске уступило «Трактору»

Единственную шайбу забросил нападающий челябинского клуба Александер Бергстрём. Сухую встречу записал в свой актив голкипер Александр Судницин.
Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд.
Челябинский клуб набрал 11 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Динамо» девять очков и десятое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Бергстрем — 2 (бол., Стоа, Полыгалов), 48:58 — 1:0Вратари: Судницин — Бочаров (58:32)Броски: 19 (4+10+5) — 30 (7+9+14)Штраф: 8 — 6