«Динамо» в Челябинске уступило «Трактору»

Челябинскийодержал домашнюю победу над московским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу забросил нападающий челябинского клуба Александер Бергстрём. Сухую встречу записал в свой актив голкипер Александр Судницин.

Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд.

Челябинский клуб набрал 11 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Динамо» девять очков и десятое место на Западе.