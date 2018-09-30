Форвард «Динамо» выбыл до конца регулярного чемпионата

Московское «Динамо» на своем официальном сайте представило информацию о травме форварда

«Лазарет "Динамо", где уже ранее находились защитник Андрей Миронов и нападающий Владислав Ефремов, пополнил еще и опытный форвард Максим Афиногенов.

Ветеран, скорее всего, в регулярном чемпионате уже не сыграет. И если и поможет команде, то только в плей-офф. Сроки его восстановления — конец февраля будущего года», — говорится в сообщении.

Афиногенов получил травму в игре против «Барыса» (2:3 ОТ) в результате столкновения с защитником «Динамо» Ильей Никулиным.

В нынешнем сезоне игрок провел 10 матчей, набрав 5 (4+1) очков. 0