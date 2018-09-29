«Магнитка» переиграла «Локомотив»

Хоккеисты «Магнитки»
ХК «Металлург»
По голу на свой счет в составе победителей записали Иван Верещагин, Роман Любимов и Сергей Мозякин. Павел Варфоломеев сделал две результативные передачи.
У «железнодорожников» точные броски нанесли Якуб Накладал и Григорий Денисенко.
«Магнитка» занимает пятое место в Восточной конференции (16 очков). «Локомотив» идет четвертым в Западной конференции (15 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Верещагин — 2 (бол., Варфоломеев, Расмуссен), 13:33 — 1:0. Накладал — 4 (бол., Крунвалль), 15:17 — 1:1. Любимов — 5 (Варфоломеев, Чибисов), 24:26 — 2:1. Мозякин — 6 (Бирюков), 35:29 — 3:1. Денисенко — 2 (Локтионов), 59:51 — 3:2Вратари: Кошечкин — Коновалов (58:47)Штраф: 8 — 10Броски: 23 (6+10+7) — 34 (12+10+12)