«Трактор» в Челябинске уступил «Локомотиву»

Челябинскийпотерпел домашнее поражение в матче с ярославским(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Данила Юртайкина и Степана Санникова. За хозяев сумел отметиться Александр Рыбаков.

Подопечные Германа Титова проиграли четыре из пяти последних матчей с разницей забитых и пропущенных шайб 5-25.