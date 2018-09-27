«Трактор» в Челябинске уступил «Локомотиву»

«Трактор» — «Локомотив»
«Трактор»
В составе победителей шайбы на счету Данила Юртайкина и Степана Санникова. За хозяев сумел отметиться Александр Рыбаков.
Подопечные Германа Титова проиграли четыре из пяти последних матчей с разницей забитых и пропущенных шайб 5-25.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Рыбаков — 1 (Исаев), 5:54 — 1:0. Юртайкин — 1 (Каюмов, Алексеев), 18:38 — 1:1. Санников — 3, 24:48 — 1:2Вратари: Судницин (58:23) — КоноваловБроски: 24 (7+10+7) — 24 (10+11+3)Штраф: 6 — 6