«Магнитка» и «Динамо» забросили 11 шайб на двоих

«Магнитка»
«Металлург»
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виктор Антипин, Войтек Вольски, а также Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин, оформившие по дублю.
За бело-голубых точным бросками отметились Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, ставший автором дубля.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 6:5 ОТ (3:2, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Мозякин — 4 (Язьков), 3:35 — 1:0. Индрашис — 4 (А. Алексеев), 11:44 — 1:1. Тарасов — 5 (Кагарлицкий, Шипачев), 12:36 — 1:2. Антипин — 2 (Любимов), 12:53 — 2:2. Вольски — 3 (бол., Мозякин, Эллисон), 14:45 — 3:2. Кагарлицкий — 3 (Хиетанен, Тарасов), 20:22 — 3:3. Эллисон — 3 (бол., Мозякин, Вольски), 25:12 — 4:3. Шипачев — 2 (Кагарлицкий), 30:46 — 4:4. Мозякин — 5 (Верещагин), 51:39 — 5:4. Шипачев — 3 (Кагарлицкий, Индрашис), 52:18 — 5:5. Эллисон — 4, 62:13 — 6:5Вратари: Загидулин (Кошечкин, 40:00) — ЕременкоБроски: 31 (12+11+5+3) — 42 (10+12+15+5)Штраф: 4 — 4