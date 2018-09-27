«Магнитка» и «Динамо» забросили 11 шайб на двоих

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над московским(6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виктор Антипин, Войтек Вольски, а также Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин, оформившие по дублю.

За бело-голубых точным бросками отметились Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, ставший автором дубля.