Состояние домашней арены «Авангарда» оценивается как аварийное

опубликовал в общем доступе итоги экспертизы состояния домашней арены клуба. В частности, в документе состояние «Арены Омск» характеризуется как аварийное, информирует официальный сайт омского клуба.

«В последнее время все вы ждете новостей по поводу состояния "Арены Омск". Знаем, как вы переживаете, следим за вашим комментариями и отзывами, эта тема крайне важна и для клуба. Мы не раз говорили о том, что хотим быть максимально открытыми с вами, дорогие болельщики. Именно поэтому мы приняли решение опубликовать заключение экспертизы состояния арены в Омске в открытом доступе, чтобы в том числе развеять все слухи, невероятные версии и теории, которых за последние два месяца было предостаточно», — сказано в сообщении клуба.

В настоящий момент создана рабочая группа, которой поручено заняться проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены-Омск».

Напомним, «Авангард» со старта нового сезона домашние матчи проводит в Балашихе. 0