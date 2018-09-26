Состояние домашней арены «Авангарда» оценивается как аварийное

«В последнее время все вы ждете новостей по поводу состояния "Арены Омск". Знаем, как вы переживаете, следим за вашим комментариями и отзывами, эта тема крайне важна и для клуба. Мы не раз говорили о том, что хотим быть максимально открытыми с вами, дорогие болельщики. Именно поэтому мы приняли решение опубликовать заключение экспертизы состояния арены в Омске в открытом доступе, чтобы в том числе развеять все слухи, невероятные версии и теории, которых за последние два месяца было предостаточно», — сказано в сообщении клуба.
В настоящий момент создана рабочая группа, которой поручено заняться проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены-Омск».
Напомним, «Авангард» со старта нового сезона домашние матчи проводит в Балашихе. 0