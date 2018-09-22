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    СКА обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд

    КХЛ СКА Локомотив
    Питерский СКА обыграл ярославский «Локомотив» (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    Во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова — сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов.

    СКА одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Прохоркин — 6 (Белов, Барабанов), 27:46 — 0:1. В. Тихонов — 4 (Кетов, Гавриков), 35:39 — 0:2Вратари: Коновалов — ШестеркинБроски: 26 (11+5+10) — 33 (10+16+7)Штраф: 8 — 4
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