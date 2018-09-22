СКА обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд

Питерскийобыграл ярославский(2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова — сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов.

СКА одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.