СКА обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд

Во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова — сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов.
СКА одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Прохоркин — 6 (Белов, Барабанов), 27:46 — 0:1. В. Тихонов — 4 (Кетов, Гавриков), 35:39 — 0:2Вратари: Коновалов — ШестеркинБроски: 26 (11+5+10) — 33 (10+16+7)Штраф: 8 — 4